Chris Brown se declara culpable de alterar el orden público en Londres

El cantante estadounidense Chris Brown se declaró culpable de un cargo de alteración violenta del orden público durante una audiencia celebrada en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Inglaterra.

Mientras tanto, la Fiscalía retiró otros cargos más graves relacionados con lesiones. La decisión forma parte del proceso judicial que continúa abierto desde febrero de 2023 y que mantiene la atención sobre uno de los artistas más conocidos del género R&B.

La acusación surgió tras un altercado ocurrido en una discoteca en Londres, donde presuntamente el cantante golpeó al productor Abraham Diaw con una botella durante una discusión.

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Las autoridades británicas calificaron el hecho como un episodio de violencia ocurrido en un establecimiento con numerosos asistentes.

Aunque Brown se declaró culpable del cargo de alteración del orden público, el proceso judicial aún no concluye. El tribunal fijó para octubre la audiencia en la que se dictará la sentencia, mientras que el artista permanece en libertad bajo las condiciones establecidas por la justicia británica.

Con esta declaración de culpabilidad, el cantante evita continuar el juicio por algunos de los cargos más severos. Sin embargo, la resolución definitiva dependerá de la decisión que emita el tribunal en los próximos meses.

Editor: Arturo Medina

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