Sheinbaum entrega apoyos para cañeros de Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Zacatepec, Morelos, la entrega de los programas Producción y Fertilizantes Gratuitos para el Bienestar a productores de caña, como parte de las acciones para recuperar el precio del azúcar y garantizar que los agricultores vivan bien de su trabajo.

“El objetivo es que los productores vivan bien de su trabajo, el bienestar; y trabajar juntos, de que el gobierno no jale para un lado, los ingenios para el otro y los productores para el otro, sino que estemos en una mesa de trabajo donde todos estemos jalando juntos para el beneficio del que menos tiene”, afirmó.

Sheinbaum recordó que una de las principales acciones fue recuperar la cuota de exportación con Estados Unidos para que a partir del próximo ciclo se exporten 1.2 millones de toneladas y aumente el precio del azúcar mexicana.

Agregó que el Plan Integral busca aumentar la producción por hectárea con saneamiento y riego, garantizar la compra de azúcar mexicana, encontrar alternativas como electricidad y etanol, y ampliar la entrega de los programas de manera permanente.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que en el país suman 136 mil 389 cañeros de 15 estados beneficiados con Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos. Este año se incorporaron 40 mil 291 agricultores al padrón de Fertilizantes y en Morelos se está por llegar a la meta de cobertura.

La gobernadora Margarita González Saravia agradeció la entrega de apoyos, la inversión para dos cosechadoras y un proyecto de compostaje con cachaza. El productor beneficiario Luis García Hernández agradeció a la mandataria: “¡Viva nuestra Presidenta de oro!”. Sheinbaum destacó que sólo en México hay programas directos para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes y productores del campo. “Somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, concluyó.

Te recomendamos: