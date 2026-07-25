Congreso aprueba reducción de Cabildo de Puebla capital a 15 regidurías

En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas electorales con las que se reduce la integración del Cabildo de la capital poblana, de 23 a 15 regidurías con miras a la elección de 2027.

El dictamen fue avalado con 26 votos a favor y seis en contra —provenientes de las bancadas del PAN y PRI— con reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código de Instituciones y Procesos Electorales.

La reforma electoral, que homologa el marco local con las disposiciones del Plan B federal, incorporó iniciativas presentadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier, así como propuestas de legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM.

La reestructuración aprobada modifica de forma sustancial la cantidad de integrantes del Ayuntamiento de Puebla.

El Cabildo quedará conformado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional.

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La composición total del cuerpo edilicio pasa de 23 a 15 integrantes a partir de la próxima contienda electoral.

Durante la discusión en el Pleno, la reforma generó controversia por el impacto en la representación política dentro del ayuntamiento más poblado de la entidad.

La diputada del PAN, Susana Riestra Piña, acusó que la medida otorga en automático una mayoría calificada al partido que gane la presidencia municipal, reduciendo el margen de representatividad y contrapeso para las minorías políticas.

Pese al rechazo de las bancadas opositoras, el paquete de reformas fue avalado por la mayoría oficialista para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Editor: Renato León

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