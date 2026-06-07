20 C
Puebla City
sábado, junio 6, 2026
Inicio Universidades

BUAP inicia “Raíces del futuro” para sembrar 10 mil árboles

Por:
Redaccion Oronoticias
-
0
Planean plantar ejemplares en CU2.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Ayuntamiento de Puebla pusieron en marcha la campaña de reforestación “Raíces del futuro” en Ciudad Universitaria 2 (CU2), dentro del Ecocampus Valsequillo, un área natural protegida mediante declaratoria de 2023.

El objetivo es sembrar 10 mil árboles de especies nativas de la región en las 11 hectáreas que conforman el área de conservación, para restaurar las especies arbóreas endémicas que existían antes de la declaratoria. La reforestación se realizará de manera progresiva.

Durante el evento, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, señaló: “La campaña de reforestación 2026 es una acción que refleja nuestra convicción de que la educación superior debe contribuir activamente a la construcción de un futuro más sostenible, resiliente y responsable con nuestro entorno”.

A la ceremonia asistieron Lucero Monserrat Cuautle García, responsable académica del Ecocampus Valsequillo; el alcalde de Puebla capital, José Chedraui; y José Daniel Meneses Sánchez, presidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, entre otros.

Te recomendamos:

Aseguran 10 pipas por extracción ilegal de agua en Xochimehuacan

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Regresan 85 mil alumnos a clases en la BUAP

Redaccion Oronoticias -

UDLAP se une a UNESCO México para analizar la cultura del agua

Redaccion Oronoticias -