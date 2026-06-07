BUAP inicia “Raíces del futuro” para sembrar 10 mil árboles

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Ayuntamiento de Puebla pusieron en marcha la campaña de reforestación “Raíces del futuro” en Ciudad Universitaria 2 (CU2), dentro del Ecocampus Valsequillo, un área natural protegida mediante declaratoria de 2023.

El objetivo es sembrar 10 mil árboles de especies nativas de la región en las 11 hectáreas que conforman el área de conservación, para restaurar las especies arbóreas endémicas que existían antes de la declaratoria. La reforestación se realizará de manera progresiva.

Durante el evento, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, señaló: “La campaña de reforestación 2026 es una acción que refleja nuestra convicción de que la educación superior debe contribuir activamente a la construcción de un futuro más sostenible, resiliente y responsable con nuestro entorno”.

A la ceremonia asistieron Lucero Monserrat Cuautle García, responsable académica del Ecocampus Valsequillo; el alcalde de Puebla capital, José Chedraui; y José Daniel Meneses Sánchez, presidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, entre otros.

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