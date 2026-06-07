México y EU reactivan ejercicios binacionales contra crimen organizado

La Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos acordaron reactivar los ejercicios binacionales de búsqueda y rescate (SAREX), así como ampliar los mecanismos de interoperabilidad para responder de manera más eficiente ante emergencias marítimas, durante reuniones celebradas del 3 al 5 de junio en Washington D.C.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió con los almirantes James W. Kilby y Kevin E. Lunday, altos mandos de la Secretaría de Marina y la Guardia Costera estadounidenses, consolidando una relación institucional construida sobre principios de respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, responsabilidad compartida y confianza mutua.

Las autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México por mar, aire y tierra, destacando la efectividad del modelo de trinomio naval mexicano (buque, helicóptero y patrulla interceptora), así como la incorporación de sistemas no tripulados que han ampliado significativamente las capacidades de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar.

También se destacó la implementación del sistema SAROPS 4.5, desarrollado en coordinación con la Guardia Costera estadounidense, una herramienta tecnológica que permitirá optimizar recursos operativos y reducir tiempos de búsqueda y localización de personas y embarcaciones en emergencia.

El espacio marítimo representa uno de los ámbitos más dinámicos y exitosos de la relación bilateral, a través de mecanismos de coordinación permanentes que permiten enfrentar amenazas comunes, proteger rutas estratégicas de comercio y preservar los recursos marinos.

Uno de los mensajes principales del secretario Morales Ángeles fue la importancia de continuar fortaleciendo la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral que desde 2008 ha coordinado esfuerzos para combatir actividades ilícitas, intercambiar información estratégica y desarrollar operaciones coincidentes.

La agenda bilateral también abordó protección de infraestructura portuaria, cooperación académica, ciberseguridad y ejercicios multinacionales.

En materia ambiental, México reafirmó su compromiso con el combate a la pesca ilegal, particularmente en el Golfo de California y el Golfo de México.

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