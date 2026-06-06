Directora de Ingeniería Química BUAP rinde Primer Informe de Labores

La directora de la Facultad de Ingeniería Química, María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, rindió su Primer Informe de Labores ante la rectora Lilia Cedillo Ramírez, así como miembros del consejo de unidad y de la comunidad estudiantil.

Al respecto, la rectora destacó el crecimiento de esta facultad y el compromiso de los profesores, pero sobre todo la vinculación que mantienen con la industria, un aspecto fundamental para las ingenierías que ofrece esta unidad académica, pues les permite a los jóvenes aprovechar el conocimiento adquirido en las aulas para resolver problemas reales.

La maestra María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa informó sobre la evaluación a los programas de estudio, a fin de atender los requerimientos en el campo laboral, además de la participación en congresos, conferencias y actividades culturales y deportivas. Indicó que atienden a 2 mil 166 alumnos a nivel licenciatura, de los cuales 464 se ubican en CU2, además de 32 de posgrado y 18 de doctorado.

Destacó que su planta académica la conforman 100 profesores, de los cuales 96 por ciento cuentan con posgrado, 44 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, además de nueve cuerpos académicos, cinco de ellos consolidados.

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