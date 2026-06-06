Continúan trabajos de mitigación tras explosión en Tepeaca

Tras la explosión registrada en un sitio de almacenamiento de pipas de gas L.P., y en seguimiento a los trabajos de mitigación, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres continúa con la eliminación controlada del fuego, por lo que se descarta alguna situación de peligro en la zona.

En el lugar permanece el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Bomberos del Estado y Protección Civil Municipal de Tepeaca.

El incidente involucró seis autotanques de gas L.P., de los cuales dos continúan con combustión controlada: uno de 12 mil litros que requiere enfriamiento constante y otro de 5 mil litros al que se le degolló una válvula para acelerar la salida supervisada de combustible.

Hasta el momento se han utilizado aproximadamente 165 mil litros de agua, que suministran 14 pipas y unidades cisterna, para garantizar el enfriamiento continuo.

Como medida preventiva, se mantiene la suspensión de actividades en la Preparatoria BUAP “2 de Octubre” y en el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa; los alumnos permanecen en clases a distancia con apoyo de libros de texto y cuadernillos.

De manera adicional y de forma preliminar, se identificó presencia de gas L.P. en 17 cilindros de 20 kilogramos, que permanecen bajo monitoreo permanente por parte del personal operativo. El riesgo se encuentra controlado; sin embargo, las corporaciones permanecerán en el sitio hasta la liquidación total del incidente.

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