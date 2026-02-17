Controlan incendios forestales y destruyen hornos clandestinos en Puebla

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil Estatal y autoridades municipales, controló dos incendios forestales y llevó a cabo la destrucción de hornos clandestinos destinados al procesamiento de madera.

A través de maniobras como control de la expansión del fuego, aplicación de técnicas de supresión y extinción manual, autoridades estatales y municipales controlaron incendios en el cerro La Cruz, perteneciente a Oriental y en el municipio de Amozoc.

Posteriormente, durante los recorridos de vigilancia y prevención en el Parque Nacional La Malinche, se destruyeron cinco hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de materia prima forestal, esto con apoyo de herramientas de excavación y demolición.

En estas acciones en favor del medio ambiente participaron la Policía Estatal Forestal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, la Guardia Forestal, la Brigada Coyotes, personal de Protección Civil y autoridades municipales.

