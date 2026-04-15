Abren ventanilla para regularizar predios en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Bienes Patrimoniales en coordinación con la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, aperturó la ventanilla del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla, la misma que se encuentra en el Centro Integral de Servicios (CIS).

A través del programa, las familias texmeluquenses podrán obtener seguridad jurídica de forma ágil y cercana, evitando trámites complejos, así como gastos de traslado y tiempo hasta la capital poblana.

La apertura de la ventanilla permitirá la regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos de lotes y viviendas en colonias populares, de interés social y de escasos recursos, mediante la obtención del título de propiedad, garantizando tranquilidad y protección por la ley ante futuros procesos como heredar, vender o donar la propiedad, así como otorgar seguridad patrimonial a los predios destinados al servicio público en la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, que encabeza Juan Manuel Alonso, refrenda su compromiso con las familias texmeluquenses para que puedan obtener certeza jurídica y proteger su patrimonio, fortaleciendo el desarrollo del municipio.

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