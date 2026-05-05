Laura Artemisa impulsa programa de Coinversión Social

“El trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil nos permitirá atender la pobreza, la cual es multidimensional y requiere de acciones focalizadas para atender grupos identificados, de ahí la importancia de programas como el de Coinversión Social, que este año tiene un techo financiero de 2.5 millones de pesos para apoyar a 25 asociaciones”, indicó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Tras la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial del Estado, Laura Artemisa García reiteró el llamado a organizaciones civiles sin fines de lucro a que participen con proyectos que atiendan a distintos sectores vulnerables como migrantes, mujeres, comunidad LGBTQ+ y personas con discapacidad.

“El bienestar es multidimensional, al igual que la pobreza, por eso hay que atender varios aspectos para poder avanzar con resultados, pero uno de los grandes retos para solucionarla es que debemos atenderla de manera coordinada con la sociedad civil”, expresó

Laura Artemisa García explicó que, tras la aprobación del proyecto por parte de un Comité Evaluador, se asignarán 100 mil pesos a cada asociación elegida y, entre los requisitos a cumplir, está que tenga alcance estatal, además de que en las reglas de operación se estableció que deben mostrar el mayor impacto posible entre grupos vulnerables.

En ese sentido, Laura Artemisa García destacó la importancia de atender a grupos bien identificados como las mujeres a través de capacitaciones para el autoempleo, atención contra la violencia y fortalecimiento económico. También resaltó el apoyo a los grupos indígenas, con asesoría de comercialización de artesanías, defensa de su lengua, entre otros.

Quienes tengan interés en el programa, pueden consultar la Convocatoria en https://sb.puebla.gob.mx/coinversion-social#reglas-operacion.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta, reitera su compromiso con la justicia social, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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