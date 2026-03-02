Laura Artemisa escucha peticiones de San Baltazar Tetela

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo un encuentro de trabajo en San Baltazar Tetela, donde afirmó que un buen gobierno escucha al pueblo, porque es la ciudadanía quien conoce de primera mano lo que realmente se necesita en sus comunidades.

Durante la reunión, acompañada de los diputados locales José Luis Figueroa y Elías Lozada, escuchó a las y los ciudadanos, quienes expresaron sus necesidades en un diálogo abierto que permitió atender peticiones prioritarias y establecer acciones concretas. “Hoy no hay promesas, hoy hay respuestas”, señaló Laura Artemisa García, al reiterar el compromiso de acercar el dinero del pueblo a donde realmente hace falta, a través de los programas de Bienestar.

Recordó que en el pasado hubo proyectos que beneficiaron solo a unos cuantos, como el caso del Museo Barroco, “cuando esos recursos pudieron destinarse a colonias y juntas auxiliares; sin embargo, hoy es diferente gracias al liderazgo del gobernador Alejandro Armenta y a la política humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que el presupuesto se orienta al bienestar directo de las familias”.

En el encuentro participaron líderes comunitarios, integrantes del Comité de Agua Potable, inspectores, delegados y habitantes de la zona.

Asimismo, explicó que el Programa de Obra Comunitaria impulsa proyectos definidos por la propia gente, mediante la conformación de comités y la priorización de necesidades, garantizando que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y se destinen directamente a mejorar la calidad de vida de las familias poblanas.

Para mayor información, la ciudadanía puede acudir a las oficinas centrales ubicadas en 20 Oriente #2036 o comunicarse al 222 777 9700, extensión 1161.

Te recomendamos: