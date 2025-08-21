Puebla anuncia el Festival Mictlán 2025 y el Encuentro Nacional de Voladores

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso con la cultura y el fortalecimiento del tejido social al anunciar, junto con la Secretaría de Cultura, la tercera edición del Festival Mictlán 2025 y el Noveno Encuentro Nacional de Voladores en Cuetzalan. Ambos eventos tienen como eje central la recuperación de tradiciones, la promoción del arte comunitario y el impulso de la economía cultural.

Durante rueda de prensa, el gobernador destacó el papel fundamental de los pueblos originarios y reconoció su contribución al patrimonio vivo del estado. “Cada municipio es un tesoro lleno de historia, arte y tradición. Hoy más que nunca, desde el humanismo mexicano que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, estamos comprometidos con rescatar lo nuestro”, expresó Alejandro Armenta.

El Festival Mictlán 2025 se realizará los días 23 y 24 de agosto en la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez”, ofrecerá más de 150 expositores, talleres, conferencias, danza, música y un ambiente familiar con entrada gratuita. La secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco, destacó que se espera la participación de al menos 3 mil asistentes, lo que representa un impulso directo a la economía y visibilidad del talento artístico poblano.

En tanto, al 9.º Encuentro Nacional de Voladores, la regidora de Turismo, Deporte y Cultura del municipio de Cuetzalan, Sandra Montalvo, refirió que, bajo las directrices implementadas por los gobiernos estatal y nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y en conjunto con los Consejos Estatal y Nacional de Voladores, se impulsará el turismo comunitario con experiencias que ayudan a reconocer las tradiciones, gastronomía, cultura e identidad de las comunidades indígenas.

Ambas iniciativas fortalecen el objetivo estatal de construir paz desde la cultura, al generar espacios de convivencia, educación e identidad. “En Puebla canta, Puebla baila y Puebla crea. Esa es nuestra fuerza”, afirmó el mandatario estatal, al referirse a futuros proyectos culturales que serán replicados en todos los municipios.

Con estas acciones, Puebla se posiciona como un referente nacional en cultura viva, creatividad colectiva y defensa de su legado ancestral.