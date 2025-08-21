San Andrés Cholula e INAH unen esfuerzos para preservar patrimonio arqueológico

Con el objetivo de preservar el patrimonio de la zona arqueológica de San Andrés Cholula, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres firmó un convenio con el Instituto Nacional de Arte e Historia (INAH) Puebla y con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

Este acuerdo representa una acción de responsabilidad del gobierno municipal para garantizar la cultura y una supervisión conjunta de las obras. La edil sanandreseña destacó que el desarrollo urbano no debe afectar la preservación cultural e histórica del pueblo mágico. Gracias a la disposición de Manuel Villarroel Vázquez, se contará con la supervisión de especialistas en arqueología durante la realización de obras en zonas donde existan vestigios culturales.

La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Pacheco Mex, reconoció la labor del gobierno municipal por emprender el resguardo arqueológico y ser pionero en este tipo de convenios. Mencionó que su dependencia coadyuvará en lo que se requiera para la defensa de la cultura prehispánica de Puebla.

El director del INAH Puebla, Manuel Villarroel Vázquez, señaló la importancia de la colaboración de los tres órdenes de gobierno para preservar el simbolismo y la cultura de uno de los monumentos más grandes de la cultura de México.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando a San Andrés Cholula como un referente de la cultura prehispánica y en la valoración de sus orígenes.