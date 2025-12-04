San Andrés Cholula lamenta fallecimiento de mujer en la Recta a Cholula

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula informó que, tras recibir un reporte sobre una persona inconsciente a bordo de un vehículo en la Recta a Cholula, a la altura de la Unidad Deportiva Volkswagen, personal de Protección Civil Municipal acudió de manera inmediata para brindar atención prehospitalaria.

A su arribo, paramédicos localizaron a una mujer de 43 años de edad dentro de su unidad, en paro cardiaco. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas, lamentablemente se confirmó su fallecimiento, probablemente derivado de un infarto.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona en coordinación con la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias correspondientes.

El Gobierno Municipal mantiene el acompañamiento y vigilancia de las vialidades colindantes con San Andrés Cholula, y reiteró su compromiso con los municipios conurbados y con el Gobierno del Estado para garantizar la seguridad de todas y todos.

Asimismo, lamentó profundamente este hecho y expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Te recomendamos: