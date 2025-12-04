Puebla capital, la ciudad más transparente del país en 2025

El Ayuntamiento de Puebla, que preside el alcalde Pepe Chedraui, fue evaluada como la ciudad más transparente a nivel nacional, superando el cuarto lugar obtenido en 2024, gracias al nivel de disponibilidad y calidad de la información fiscal generada y publicada en el nuevo Portal de Gobierno Abierto, de acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, 2025.

El documento destaca que la capital del Estado de Puebla lidera las seis administraciones municipales calificadas como las más transparentes del país, de un total de sesenta que fueron evaluadas, con un resultado del 97.45, lo que significó un incremento de seis puntos porcentuales respecto de la puntuación del año 2024, colocándola por encima de los municipios de Corregidora y Veracruz, los cuales obtuvieron una puntación de 95.23.

Este instrumento estadístico de Aregional, creado desde hace más de 20 años, además de establecer indicadores específicos que abonan a la integración y publicación de la información relativa a las gestiones financieras realizadas por los gobiernos municipales, considera variables de cumplimiento con la transparencia y la rendición de cuentas derivadas de ordenamientos legales específicos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ley General de Contabilidad Gubernamental; y toma en cuenta la disponibilidad de información proactiva.

Al respecto, el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrendó el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la transparencia y la rendición de cuentas, afirmando que es una obligación para la administración y un derecho de las y los poblanos para conocer el quehacer municipal y el ejercicio de los recursos públicos.

