SSCyPC de Cuautlancingo presenta cifras de disminución delictiva en 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo presentó ante medios de comunicación las cifras que reflejan que las estrategias y labores de inteligencia de la dependencia han logrado disminuir la incidencia delictiva, en comparación con años anteriores, sobre todo con el 2024.

El Capitán de Fragata, Pablo de la Cruz Santos, titular de la SSCyPC, informó que de acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), en el mes de mayo de 2025 se registraron 174 delitos contra 202 de mayo de 2024, representando una disminución del 16.09 %.

También que para junio de 2025 los datos arrojan una reducción del 6.28%, mientras que para julio del 1.94 %, con 191 y 206 delitos respectivamente. En el mismo período del 2024 se cometieron 203 y 210 delitos.

Asimismo, que en agosto de 2025 hubo una marcada reducción en la incidencia delictiva del 41.13 %, registrándose 158 delitos contra 223 del mismo mes del 2024.

Continuando con la tendencia a la baja, para el mes de septiembre del presente año se cometieron 172 delitos contra 211 del mismo periodo del 2024, disminuyendo la cifra un 22.67 %, y en octubre del 2024 se reportaron 224 incidentes delictivos contra 176 del 2025.

En el mismo sentido explicó que se han analizado las cifras de criminalidad del año 2020 al 2025 para generar mejores estrategias de inteligencia que impacten significativamente en el combate contra la delincuencia y permitan mantener la reducción de los índices delictivos en los siguientes meses.

De acuerdo con el comparativo, destaca la disminución en el número total de delitos cometidos en el 2025, pues en lo que va del año la cifra es de 1901 contra los 2423 del 2024.

En las cifras rubro por rubro de los crímenes más cometidos, en el robo de autopartes en el 2025 hubo una disminución del 18.63% y de 30.97% en los meses de septiembre y octubre en comparación con el 2024, ya que se cometieron 78 y 83 incidentes respectivamente contra 102 y 113 del 2024.

En daño a propiedad ajena también se muestra una disminución, pues en septiembre y octubre del 2025 se cometieron 9 y 11 delitos respectivamente, en comparación con los 15 y 14 incidentes del 2024.

En violencia familiar, debido al deterioro social que impera en el país, hubo en general un incremento, pero gracias a las labores de concientización sobre la violencia y cultura de la denuncia a cargo de las direcciones de Prevención del Delito y de Atención a Víctimas, en colonias, fraccionamientos, escuelas y empresas, en el mes de octubre del presente año se logró disminuir la cifra un 30% en comparación con el 2024.

El secretario puntualizó que el apoyo que se ha brindado a las víctimas de maltrato, tanto por parte de la Secretaría como por la casa Carmen Serdán, ha generado una mayor confianza ciudadana en las autoridades.

Sobre los operativos realizados a lo largo del año, mencionó que han sido los siguientes:

Operativo por el “Buen Fin”

Operativo Comercio Seguro

Operativo Escuela Segura

Operativo Pasajero Seguro

Y que está por comenzar el Operativo Navidad Segura y Cuentahabiente Seguro, en el que se realizarán patrullajes en sucursales bancarias, cajeros automáticos y plazas comerciales, para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la temporada decembrina.

Pablo de la Cruz destacó la coordinación que ha habido con la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, con la Marina, la SEDENA, la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y los gobiernos municipales de la zona conurbada, así como la reciente coordinación con el vecino estado de Tlaxcala, para reforzar las estrategias de seguridad en ambos estados y lograr inhibir aún más los delitos.

En este tenor informó a la ciudadanía que se van a realizar patrullajes coordinados con Tlaxcala, por lo que circularán unidades de esta entidad por las calles de Cuautlancingo.

Asimismo, puntualizó que han trabajado en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal y con la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que arrancones cobren más víctimas.

Por último, el secretario invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier incidente delictivo del que sean objeto a través de los siguientes números:

911

Centro de mando y control de la SSCyPC:

Línea directa: 222 2 85-51-27

WhatsApp: 221 1 10-55-82

Denuncia anónima: 089

