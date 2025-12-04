Rusia bloquea FaceTime en nueva ofensiva contra tecnológicas

El Roskomnadzor ha restringido FaceTime de Apple en Rusia, parte de una ofensiva contra plataformas tecnológicas extranjeras. Las autoridades justifican el bloqueo alegando uso del servicio en actividades delictivas y de seguridad, y consideran necesario limitar su funcionamiento. La medida afecta a usuarios y empresas que dependían de FaceTime para llamadas de voz y video.

La acción se suma a controles previos sobre otras aplicaciones y busca impulsar alternativas nacionales. El Gobierno promovió servicios locales que, según críticos, facilitan la supervisión y el control del tráfico de datos; para las autoridades, esas soluciones refuerzan la seguridad y el orden público.

Expertos y defensores de la libertad digital advierten que el bloqueo puede erosionar la privacidad y fragmentar el acceso a herramientas globales. Las empresas extranjeras enfrentan exigencias legales y técnicas para operar en Rusia, lo que complica la interoperabilidad y la protección de datos. El cierre de canales internacionales dificulta la comunicación de organizaciones, universidades y negocios.

Queda por ver la respuesta de Apple y otros proveedores y si se negociarán condiciones urgentes para restaurar servicios. Analistas alertan que, de mantenerse la tendencia, el ecosistema digital ruso podría volverse más cerrado y regulado, con riesgos para los derechos digitales y las comunicaciones transfronterizas.

