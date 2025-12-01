ONU alerta que la IA sin regulación amenaza derechos humanos

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la inteligencia artificial generativa puede convertirse en un “monstruo de Frankenstein” si no se regula con urgencia.

Señaló que los derechos humanos suelen ser los primeros afectados cuando nuevas tecnologías se lanzan sin controles claros. Su mensaje pide responsabilidad inmediata de gobiernos y empresas.

Türk alertó sobre riesgos concretos como la vigilancia abusiva, la manipulación de información, los ataques a la libertad de expresión y la pérdida de empleos sin redes de protección. También criticó la concentración del poder tecnológico en pocas manos, un desequilibrio que facilita usos dañinos que las leyes actuales no alcanzan a frenar.

La metáfora del “Frankenstein” describe una creación útil que escapa al control de sus autores. La inteligencia artificial nació para innovar y mejorar procesos, pero sin reglas podría derivar en exclusión, sesgos y decisiones opacas que afectan a millones de personas sin rendición de cuentas.

La propuesta plantea transparencia en los sistemas, evaluación de impacto, límites al uso político y comercial y supervisión independiente.

