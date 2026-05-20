Mexicanos pasan seis horas diarias en internet, revela estudio

Los mexicanos pasan en promedio seis horas al día conectados a internet, lo que equivale prácticamente a una jornada laboral, reveló un estudio de la Asociación de Internet MX. La investigación señala que el uso de la red es constante y se realiza a través de diversos dispositivos y medios.

La especialista en análisis de comportamiento digital, Diana Arboleya, explicó que un grupo significativo de usuarios, alrededor del 24% de la muestra, navega más de nueve horas diarias, conocidos como “heavy users”. Esto refleja un incremento en la intensidad del uso del internet en la población urbana.

Te puede interesar: Brasil confirma convocatoria para el Mundial 2026; vuelve Neymar Jr.

Entre las principales actividades en línea, destacan el envío de mensajes por aplicaciones, el acceso a redes sociales, el consumo de películas y series, así como escuchar música, podcast o radio. Estas prácticas muestran cómo la conectividad se ha integrado en la vida cotidiana de los mexicanos.

Prevén aumento por Mundial de 2026

Con la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, se prevé un aumento en el tiempo de conexión. Sin embargo, el interés por el torneo no es uniforme: el 58% de los encuestados expresó tener mucho o algo de interés, mientras que el 24% manifestó poco interés y el 18% ninguno, variando según la generación.

El estudio refleja un cambio cultural en el uso de internet, que ha dejado de ser una actividad aislada para convertirse en una parte integral del día a día. El reto ahora es entender cómo este nivel de conectividad afecta la productividad, el ocio y la interacción social en la población mexicana.

Editor: Edgar Espinoza

Te recomendamos: