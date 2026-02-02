Morena niega hackeo a su base de datos de militantes

El partido político Morena aseguró que sus bases de datos no han sido comprometidas, rechazando las versiones sobre un presunto hackeo masivo a sus sistemas.
La organización política respondió así a informes que señalaban que un grupo de hackers identificado como Chronus habría extraído información personal de millones de mexicanos.
Las publicaciones que circulaban en medios de comunicación indicaban que se habrían filtrado 2.3 terabytes de datos correspondientes a aproximadamente 36 millones de personas, afectando tanto al partido como a diversas dependencias federales.
Respecto a la información difundida sobre un supuesto hackeo a bases de datos de Morena, informamos a nuestra militancia que nuestros sistemas NO HAN SIDO VULNERADOS y que los datos personales están protegidos. Nuestro movimiento sigue avanzando y combatiendo la desinformación.— Morena (@PartidoMorenaMx) January 31, 2026
Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Morena afirmó: “Respecto a la información difundida sobre un supuesto hackeo a bases de datos de Morena, informamos a nuestra militancia que nuestros sistemas NO HAN SIDO VULNERADOS y que los datos personales están protegidos”.
El mensaje añadió que el movimiento “sigue avanzando y combatiendo la desinformación”.