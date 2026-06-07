Terapias con perros mejoran el bienestar emocional de pacientes pediátricos

El Instituto Nacional de Pediatría (INP) ha implementado terapias asistidas con perros como una estrategia complementaria para fortalecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes durante su estancia hospitalaria.

Estas intervenciones han demostrado disminuir estrés y la angustia de los pacientes, haciendo que los procedimientos médicos sean más fáciles de realizar y que la experiencia de hospitalización sea más llevadera.

El Instituto asegura que las terapias no solo mejoran el estado de ánimo de los pacientes, sino que también favorecen su motivación para participar en actividades terapéuticas y de rehabilitación.

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Terapias asistidas con perros fortalecen bienestar emocional de pacientes en el INP



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Los canes actúan como estímulos emocionales que incentivan a los niños a comer, caminar o participar en talleres de estimulación temprana, contribuyendo al desarrollo de habilidades motoras de manera más dinámica y amigable.

Además, la presencia de los perros impacta positivamente en la salud mental y el bienestar integral de los pequeños pacientes. Su compañía generar sonrisas, reduce la ansiedad y fomenta una actitud más positiva frente a los tratamientos y procedimientos médicos, fortaleciendo la adherencia a las terapias y haciendo más humano el entorno hospitalario.

El programa también beneficia al personal de salud, incluyendo médicos, enfermeras y personal de apoyo, al disminuir el estrés asociado con las largas jornadas laborales. La interacción con los perros crea un ambiente más ameno y relajado dentro del hospital, promoviendo un bienestar emocional compartido entre pacientes y trabajadores.

Editor: Edgar Espinoza

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