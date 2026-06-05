Lluvias dejan afectaciones en viviendas y vialidades de Esperanza

Las lluvias registradas la tarde-noche de este jueves en el municipio de Esperanza provocaron el desbordamiento de diversas barrancas, lo que dejó afectaciones en la cabecera municipal y en comunidades aledañas.

La precipitación comenzó alrededor de las 16:00 horas y ocasionó que las barrancas ubicadas en las inmediaciones de la cabecera municipal rebasaran su capacidad, provocando inundaciones en calles principales y el ingreso de agua a algunas viviendas cercanas.

Las intensas corrientes también generaron afectaciones en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del kilómetro 221, donde el arrastre de lodo, piedras y agua provocó complicaciones para la circulación vehicular. Algunas unidades quedaron varadas debido al volumen del escurrimiento pluvial.

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Personal de Protección Civil de Esperanza, en coordinación con Bomberos de la estación Bravo 14 y elementos de Seguridad Pública Municipal, realizó recorridos de supervisión y atendió los reportes ciudadanos para prevenir riesgos y brindar apoyo a la población afectada.

Como parte de las labores de emergencia, los cuerpos de auxilio rescataron aproximadamente 60 cabezas de ganado en la comunidad de Majada Rayo, una de las zonas afectadas por el desbordamiento de barrancas. Los animales fueron puestos a salvo y entregados a sus propietarios, sin que se reportaran pérdidas.

Hasta el cierre de esta edición, personal de Protección Civil continuaba realizando labores de apoyo en los domicilios afectados, con trabajos para desalojar el agua acumulada y reducir los daños ocasionados por las inundaciones.

Editor: César A. García

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