La Era de Hielo regresa al cine con una nueva aventura

Después de una década sin una película principal de la franquicia, La Era de Hielo está lista para volver a la pantalla grande. Walt Disney Studios y 20th Century Animation lanzaron el primer adelanto oficial de “La Era de Hielo 6: Mundo de Lava”, una nueva entrega que reunirá nuevamente a varios personajes más queridos por el público.

El avance muestra el regreso de la icónica manada integrada por Manny, Sid y Diego, quienes enfrentarán una nueva aventura en un inédito escenario conocido como el “Mundo de Lava”, una región llena de peligros y desafíos que pondrá a prueba su amistad y capacidad de supervivencia.

Además de los protagonistas clásicos, la producción también contará con la participación de Ellie, Buck y Scrat, personaje que se convirtió en uno de los más queridos y símbolos más reconocidos de la saga gracias a su interminable persecución de la bellota.

OUCH! #IceAge: Boiling Point is coming in hot! Arriving only in theaters February 5, 2027. pic.twitter.com/FeJ0UWzHMA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 4, 2026

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La franquicia que comenzó en 2002, se convirtió en una de las más exitosas de la animación, acumulando miles de millones de dólares en taquilla y conquistando a varias generaciones de espectadores en el mundo. La nueva película busca aprovechar la nostalgia de los seguidores originales y, al mismo tiempo, atraer a nuevas audiencias.

De acuerdo con la información difundida junto al primer adelanto “La Era de Hielo: Mundo de Lava” llegará a los cines el 5 de febrero de 2027, marcando el esperado regreso de la popular saga a la gran pantalla.

Editor: Arturo Medina

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