Descubren tres nuevas especies de salamandras en Oaxaca

Un importante hallazgo científico en Oaxaca ha puesto nuevamente en el centro de atención la riqueza natural de México. Investigadores y estudiantes descubrieron tres nuevas especies de salamandras en el bosque nublado de la Sierra Mazateca, una de las regiones con mayor biodiversidad del país.

La noticia se dio a conocer por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que destacó que este descubrimiento contribuye al conocimiento y conservación de la fauna mexicana. Las especies encontradas pertenecen al género Pseudoeurycea, un grupo de salamandras característico de los ecosistemas montañosos y húmedos del territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida, el hallazgo fue resultado de un trabajo de investigación realizado por especialistas y alumnos que estudiaban los anfibios que habitan en el bosque nublado de Oaxaca. Los resultados fueron publicados el pasado 15 de mayo en la revista científica Vertebrate Zoology, bajo el título “Ocultas entre la niebla: Tres nuevas especies de salamandras del género Pseudoeurycea de Oaxaca, México”.

La riqueza natural de México continúa revelando nuevas especies.



En este Respiro Verde te compartimos el descubrimiento de tres nuevas salamandras, un aporte relevante para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad nacional.



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Los bosques nublados son considerados ecosistemas estratégicos para la conservación debido a la gran cantidad de especies endémicas que albergan. En México, estos ambientes son hogar de numerosas ranas, salamandras, aves y otras especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

Con este hallazgo, Oaxaca reafirma su papel como uno de los estados con mayor riqueza biológica de México y como una zona clave para la investigación científica y la conservación de la vida silvestre.

Editor: Arturo Medina

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