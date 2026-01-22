Texmelucan investiga presunto envenenamiento de perros en Tepeyecac

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal, informó con respecto al reporte en redes sociales sobre el presunto envenenamiento de caninos en la comunidad de San Francisco Tepeyecac.

Hasta este miércoles 21 de enero de 2026, el área no ha recibido ningún reporte oficial sobre los hechos citados en publicaciones de redes sociales.

No obstante, la Jefatura de Bienestar Animal ha decidido iniciar una investigación de oficio para verificar la veracidad del testimonio difundido.

Personal del área realizará recorridos en San Francisco Tepeyecac para la recolección de indicios y entrevistas con vecinos, con el fin de determinar si se trata de un caso real o de información no verificada.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a presentar cualquier reporte de maltrato animal en los canales oficiales de la Jefatura de Bienestar Animal, para recibir asesoría y acompañamiento ante las instancias correspondientes para denunciar el hecho.

Te recomendamos: