Manifestación de dueños de autos americanos colapsa Periférico Ecológico

Alrededor de las 14:15 horas, un grupo de personas, todos ellos dueños de unidades americanas, realizó una manifestación afuera del C5, situación que generó el cierre del Periférico Ecológico, largas filas de autos y enojo por parte de conductores.

El bloqueo se llevó a cabo cuando al menos 80 personas llegaron a las instalaciones y decidieron cerrar esta vialidad con sentido a Forjadores, ya que señalan que desde hace unos días iniciaron las detenciones arbitrarias en contra de unidades extranjeras, pese a que hace unos meses ya se había llegado a un acuerdo.

Los dueños de vehículos de decreto indicaron que desde el pasado lunes se rompieron los acuerdos entre Comercio Exterior y ellos, por lo que comenzaron las detenciones en algunos puntos de la capital poblana, siendo —afirman— únicamente en Puebla donde se realizan este tipo de acciones que califican como “arbitrarias”.

#ConexiónVial 🔴 Cerrado Periférico-Ecológico a la altura del C5 con sentido a Forjadores por parte de dueños de autos de procedencia extranjera, a quienes señalan siguen los abusos en su contra por parte de personal de Comercio Exterior.



A pesar de que al lugar arribó una delegada de Gobernación, los manifestantes señalaron que no se retirarían hasta que se les diera certeza de que dejarían de realizarse los operativos.

La situación se tornó tensa en la zona, ya que muchos conductores que iban a recoger a sus hijos a la escuela o regresaban del trabajo quedaron varados; incluso, en algunos momentos se abrió la circulación por escasos tres minutos para permitir el paso de algunas unidades.

Alrededor de las 17:35 horas, tras llegar a un acuerdo, los manifestantes decidieron retirarse del lugar. Se informó que este jueves se realizará una mesa de trabajo con autoridades con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo, lo que permitió la liberación total de la vialidad.

