Texmelucan realiza mantenimiento y limpieza en el parque El Chamizal

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó trabajos de mantenimiento y limpieza en el parque El Chamizal, dignificando y rescatando espacios de uso público; además, de generar entornos seguros para las familias texmeluqueses.

La Secretaría de Servicios Públicos realizó llevó a cabo trabajos de limpieza en el parque antes mencionado, donde se retiró maleza y se dio mantenimiento a los jardines, también, se efectuaron trabajos de limpieza de banquetas en la periferia del parque con el objetivo de mantener libre el paso a los peatones.

La dignificación de estas áreas permite brindar espacios seguros a la ciudadanía; además, de atender problemáticas ecológicas evitando que se conviertan en problemas para la salud pública.

Estas acciones contribuyen a dignificar la imagen urbana por un Texmelucan limpio, con espacios verdes y dignos para las familias texmeluquenses.

