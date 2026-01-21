Ofrecen gratis la esterilización y desparasitación de mascotas en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, a través del área de Bienestar Animal, impulsa jornadas gratuitas de servicios veterinarios en distintas colonias del municipio para fomentar el cuidado responsable de las mascotas.

Se ofrecerán esterilización canina y felina, consulta médica preventiva y desparasitación, de 9:00 a 13:00 horas, los días 22, 27 y 30 de enero en Prados El León, La Trapera, Unidad Habitacional Infonavit y Valle Sur.

Para esterilización se requiere ayuno de ocho horas, no ser hembra lactante o en celo, y presentar cobija y copia del INE; para consulta médica, solo copia del INE.

Con estas acciones, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el bienestar animal y la salud pública.

