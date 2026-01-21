Atienden manejo de residuos en Complejo Médico del Sur

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con el IMSS-Bienestar, realiza acciones puntuales para garantizar condiciones de higiene, salubridad y operación en las unidades médicas del Complejo Médico del Sur, específicamente en el manejo de residuos sólidos.

El personal de limpieza del nosocomio, al detectar residuos fuera del contenedor y constatar que aún existe capacidad disponible, procede a depositarlos de forma adecuada con el fin de mantener el orden y las condiciones sanitarias del complejo.

Actualmente, el complejo cuenta con un contenedor de basura municipal en el cual depositan sus residuos diversas áreas e instituciones que operan en el lugar, entre ellas el Hospital General de Puebla “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, el Hospital de la Mujer, CAPASITS, el área de Oncología y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS).

Cabe señalar que se han realizado gestiones ante las autoridades municipales competentes para la asignación de un contenedor adicional, así como para solicitar una mayor frecuencia en la recolección de residuos sólidos.

El Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, refrenda su compromiso de garantizar entornos médicos seguros y condiciones sanitarias adecuadas para la correcta prestación de los servicios de salud.

