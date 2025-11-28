Confirman sentencia de más de 23 años por homicidio calificado

Con base en argumentos aportados por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de más de 23 años de prisión en contra de Laura N., por el delito de homicidio calificado.

Se sabe que la mujer presuntamente planeó privar de la vida a un empresario con quien sostuvo una relación sentimental, por lo que habría contratado a dos hombres para realizar la agresión.

El 15 de julio de 2019, la víctima fue interceptada por dos sujetos en la calle 39 oriente, esquina con Privada de la 10 B Sur, en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla, donde fue lesionado por disparo de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Derivado de lo anterior y con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se supo que la presunta autora intelectual de ese homicidio fue Laura N., por lo que fue detenida, quedando a disposición de la autoridad judicial. Con base en las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público, el 29 de mayo de 2023, se obtuvo sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, la persona promovió un recurso de apelación.

Asimismo, el 28 de febrero de 2025, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia condenatoria; no obstante, la mujer promovió un amparo.

En este sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ordenó al Tribunal de Alzada dictar resolución. En cumplimiento, dicha instancia confirmó la sentencia consistente en una pena privativa de la libertad de 23 años, 9 meses, así como el pago de la reparación del daño.

