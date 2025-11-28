Grace Palomares exhorta prevención y vigilancia del consumidor

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Turístico y de Desarrollo Económico y Trabajo, para que fortalezcan y ejecuten estrategias de prevención del delito, vigilancia y protección al consumidor durante la temporada decembrina.

El llamado se hace tanto en establecimientos comerciales físicos como en plataformas de comercio electrónico, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población, así como prevenir prácticas comerciales abusivas y fraudes que afectan a las y los consumidores poblanos.

Para su estudio y resolución, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Desarrollo Económico.

Te recomendamos: