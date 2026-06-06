Cultura e intercambio de estampas en este fin de semana en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura que dirige Anel Nochebuena ha preparado una variada programación de eventos culturales para que las y los poblanos pasen un gran fin de semana.

Iniciamos este sábado con el Festival Escenurbia de Artistas Urbanos, disfruta de la “Galeria Viviente” a partir de las 16:00 horas y también habrá espectáculos de música, circo y ballet folclórico, todo esto en la calle 16 de septiembre entre 3 y 5 oriente, la entrada es libre

Pero si el plan es pasar una tarde de cine, el Museo Amparo presenta dentro del Ciclo de Cine francés la película “Pequeña Naturaleza” a partir de las 17:00 horas, entrada libre.

Disfruta del Tercer Encuentro de Títeres, este sábado se presenta la obra “Barnabas” en el Nodo Cultural D´los, la cita es a las 17:00 horas en la 5 Sur 506 en el Centro Histórico. Y el domingo con las obras “El lobo y la Caperuza” y “Viajeros” en el Zócalo de la Ciudad a partir de las 14:00 horas. Entrada gratuita.

Para el domingo el Complejo Cultural Universitario de la BUAP presenta el gran concierto 5.1 Symphonic Soundtrack con la Orquesta Sinfónica de la BUAP, revive los temas más emblemáticos de las películas de Misión Imposible, Volver al Futuro, Harry Potter y muchos mas completamente en vivo, todo esto a partir de las 13:00 en el Auditorio del CCU-BUAP, boletos en taquilla.

Y si quieres completar tu álbum de fútbol, prepárate y acude al mega intercambio de estampas mundialistas, a partir de las 11:30 horas en el zócalo de la ciudad.

Puedes admirar las esculturas de gran formato de la exposición “Viajando con Timoteo. El mundo como escenario” que se encuentran en el zócalo y en la Galeria de Arte del Palacio Municipal. Además, continúa la exposición de “El Divino, Miguel Angel, el hombre del renacimiento”, donde podrás observar las réplicas fidedignas de las esculturas más representativas del genio italiano, todo esto en el Nodo Cultural Centro en la 4 oriente 210, boletos en taquilla.

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