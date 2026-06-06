Omar Muñoz inaugura EcoFest 2026 y reafirma compromiso ambiental

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró la segunda edición del EcoFest 2026, del 5 al 8 de junio, y reafirmó el compromiso de su administración con la protección de los recursos naturales, el saneamiento de cuerpos de agua y la promoción de una cultura ambiental responsable.

Ante autoridades de los distintos órdenes de gobierno, representantes de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, el edil destacó que el cuidado del medio ambiente es una prioridad para su gobierno, al representar una condición indispensable para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las futuras generaciones.

Durante su intervención, señaló que uno de los principales proyectos de su administración es la recuperación de la zona de El Ameyal, mediante el saneamiento del Ojo de Agua y de los canales de riego afectados por la contaminación derivada del crecimiento urbano y las descargas inadecuadas de aguas residuales.

“La defensa del medio ambiente no es una tarea del futuro, es una responsabilidad del presente. Necesitamos recuperar nuestros cuerpos de agua, ordenar la infraestructura hidráulica y construir mejores condiciones para nuestras comunidades”, expresó.

Asimismo, destacó que Cuautlancingo forma parte de la cuenca del Río Atoyac, por lo que reiteró la disposición del municipio para sumarse a las acciones impulsadas por los gobiernos federal y estatal encaminadas a su saneamiento y recuperación ambiental.

Además, informó que su gobierno impulsa programas de separación responsable de residuos sólidos mediante la instalación de contenedores especializados y la ejecución de obras hidráulicas que contribuyan al cuidado del entorno.

Por su parte, Alberto Jiménez Merino, presidente del Colegio de Puebla, reconoció el compromiso del Gobierno municipal por colocar la agenda ambiental como una prioridad pública y anunció la colaboración entre dicha institución y el Ayuntamiento para desarrollar proyectos comunitarios sustentables y acciones de capacitación en materia ambiental.

Asimismo, la maestra Beatriz Eugenia Ahuactzin Miranda, representante de la asociación civil Shamrock Eco Educación, entregó un reconocimiento al presidente municipal, Omar Muñoz, por el impulso de acciones en favor de la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable en Cuautlancingo.

Finalmente, Omar Muñoz reiteró que la participación conjunta de autoridades, instituciones educativas, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía será fundamental para consolidar una agenda ambiental sólida.

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