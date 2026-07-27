DIF Texmelucan anuncia macrojornada de esterilización animal

Con el compromiso de fortalecer el bienestar animal y promover la tenencia responsable de los seres sintientes de compañía, el Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, que encabeza Karla González Martínez, invita a la ciudadanía a participar en la Macrojornada de Esterilización Canina y Felina, que se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de agosto en el zócalo de la ciudad.

Esta campaña busca contribuir al control de la población de perros y gatos, prevenir el abandono y mejorar las condiciones de salud de los seres sintientes, mediante un procedimiento seguro.

Las personas interesadas deberán presentar INE vigente con domicilio en San Martín Texmelucan para realizar su pre-registro y recoger su ficha del lunes 27 al viernes 31 de julio, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de Bienestar Animal, ubicadas en el Campo Deportivo San Damián (abajo de las escalinatas).

Es indispensable cumplir con los siguientes requisitos el día de la Macrojornada:

Los seres sintientes deberán contar con 8 horas de ayuno.

No se aceptarán hembras gestantes o en celo.

Se atenderán únicamente perros mestizos (sin raza) y gatos.

Llevar frazada o cobija para el cuidado posterior a la cirugía.

Los perros deberán acudir con correa y, en caso de ser agresivos, con bozal.

Los gatos deberán ser transportados en caja o transportadora para garantizar un manejo seguro.

En la Macrojornada de Esterilización Canina y Felina no se atenderá sin ficha y el cupo es limitado.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través del Sistema Municipal DIF y Bienestar Animal, refrenda su compromiso con la protección de los seres sintientes; asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones que favorecen una convivencia responsable y comprometida con el cuidado animal.

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