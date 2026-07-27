DEA y Pentágono cuestionan estrategia de Trump contra “narcolanchas”

Nuevos informes elaborados por la DEA y el Pentágono concluyeron que la estrategia militar impulsada por el presidente Donald Trump para atacar presuntas embarcaciones del narcotráfico no ha conseguido disminuir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Los documentos contrastan con las declaraciones del mandatario, que ha sostenido que las operaciones son “efectivas”.

De acuerdo con las evaluaciones internas, los ataques realizados durante la denominada Operación Lanza del Sur han obligado a las organizaciones criminales a modificar sus métodos de transporte, pero no han reducido la disponibilidad de droga en territorio estadounidense. Los especialistas señalan que los grupos delictivos adaptan sus rutas de distribución para mantenerlas activas.

Los reportes también indican que los traficantes han disminuido el uso de lanchas rápidas y ahora recurren con mayor frecuencia a barcos comerciales, rutas cercanas a la costa y vuelos desde pistas clandestinas en Sudamérica. Este cambio de estrategia habría permitido mantener constante el suministro pese a la presión militar.

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En sesiones informativas presentadas al Congreso de Estados Unidos, funcionarios del Pentágono señalaron que los decomisos recientes muestran niveles elevados de pureza en la cocaína asegurada, un indicador que sugiere que la oferta del estupefaciente permanece estable. Además, la DEA indica que el precio de la droga ha disminuido durante los últimos años.

Las conclusiones contradicen los mensajes difundidos por Donald Trump, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que las operaciones militares han logrado detener “casi por completo” el tráfico marítimo de drogas. Sin embargo, los propios informes gubernamentales sostienen que simplemente han encontrado nuevas formas de mover los cargamentos.

Mientras tanto, el Pentágono defendió la continuidad de la estrategia al asegurar que las acciones militares generan presión sobre las redes del narcotráfico y dificultan parte de sus operaciones.

Editor: Arturo Medina

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