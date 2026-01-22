Descubren en Indonesia la pintura rupestre más antigua conocida; tiene 67 mil años

Un equipo de investigadores indonesios y australianos ha identificado en una cueva de la isla de Sulawesi, Indonesia, unas impresiones de manos que constituyen el arte rupestre más antiguo estudiado hasta la fecha, con una antigüedad de al menos 67 mil 800 años.

El hallazgo, publicado este miércoles en la revista Nature, desplaza el récord anterior, establecido en 51 mil 200 años para unas figuras humanoides y un cerdo salvaje encontradas en la misma región.

Las impresiones, de color tostado, fueron creadas mediante la técnica de estarcido, soplando pigmento sobre manos colocadas contra la pared de la cueva de Leang Metanduno, en la isla de Muna.

🦣 Sur le site d'@ARTEfr, un documentaire exclusif sur la découverte des plus anciennes peintures rupestres du monde (au moins 68 000 ans) sur l'île de Sulawesi en Indonésie, révélée aujourd'hui dans la revue "Nature". #Histoire #Archéologie

Le CP ➡ https://t.co/lOdeFB24VH pic.twitter.com/8EXAefjRXA — ARTE pro (@ARTEpro) January 21, 2026

Algunas de las yemas de los dedos fueron modificadas intencionalmente para dar a la mano una apariencia más puntiaguda, lo que sugiere un significado simbólico o que buscaran imitar una “garra”. Para determinar su antigüedad, los científicos dataron las costras minerales formadas sobre el arte.

Maxime Aubert, arqueólogo de la Universidad Griffith y autor principal del estudio, señaló que estas plantillas representan una tradición artística compleja que pudo ser una práctica cultural compartida.

Aunque no se sabe con certeza qué grupo humano realizó las impresiones, ya que podrían ser denisovanos o Homo sapiens tempranos, los detalles anatómicos apuntan a una mano humana. El hallazgo es además una pieza clave para comprender las rutas migratorias hacia Australia, respaldando la teoría de una “ruta del norte” a través de islas como Sulawesi.

