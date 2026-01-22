Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo

La compañía eléctrica japonesa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad, quince años después de su clausura en 2011 a raíz del accidente de Fukushima.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la central, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a operar, según informó la agencia de noticias Kyodo.

La reactivación se produjo con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma durante una prueba previa. La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se ubica la planta, había aprobado la reactivación el pasado mes de diciembre, tras el visto bueno del regulador nuclear nacional.

Se trata del primer encendido de una central operada por TEPCO desde el desastre nuclear de Fukushima, desencadenado por un gran terremoto y tsunami en 2011. Ese accidente llevó a la creación de protocolos de seguridad más estrictos y a la suspensión de operaciones en todas las plantas del país.

Los reactores 6 y 7 de Kashiwazaki-Kariwa habían pasado las revisiones de seguridad en 2017, pero posteriormente se ordenó mantener la central inoperativa por fallas en las medidas contra ataques terroristas.

Con una capacidad de más de 8 mil megavatios, la planta es una pieza clave en el plan de suministro energético y se alinea con la estrategia del gobierno japonés, encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi, de impulsar la energía nuclear para alcanzar objetivos de reducción de emisiones y cubrir las crecientes necesidades energéticas del país, incluyendo la demanda de centros de datos de inteligencia artificial.

Las autoridades japonesas apuntan a aumentar la participación de la energía nuclear en la mezcla energética del país al 20% para 2040.

