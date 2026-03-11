México, Google, Meta y TikTok acuerdan combatir violencia digital contra mujeres

En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, suscribió el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra mujeres y niñas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó durante su conferencia matutina que el acuerdo permitirá una coordinación permanente entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas“, resaltó.

Hoy en la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein, presentamos el primer acuerdo voluntario entre el @GobiernoMx y plataformas digitales para combatir la violencia en el entorno virtual.



Unimos fuerzas con Google, Meta y TikTok.



🔍 La estrategia consta de 2 fases:… pic.twitter.com/DRZu5ALrCC — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) March 11, 2026

Sheinbaum señaló que la estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres se enfoca en atender las causas mediante educación en igualdad y campañas, el reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y la cero impunidad para sancionar delitos como abuso sexual, acoso y feminicidio.

Aumentan víctimas de ciberacoso

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que en los últimos cuatro años las víctimas de ciberacoso aumentaron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas, de las cuales 10.6 millones fueron mujeres. Por ello, el acuerdo contempla dos fases: prevención y atención.

En materia de prevención se acordó revisar y fortalecer las normas de convivencia comunitaria en redes sociales, generar y difundir la Cartilla de seguridad digital, realizar campañas educativas mensuales dirigidas a creadores de contenido y usuarios, incentivar la denuncia en plataformas y con autoridades, fomentar una convivencia libre de violencias, robustecer herramientas y políticas de prevención, educar a creadores y usuarios en entornos digitales inclusivos, generar información accesible sobre uso responsable de tecnología y establecer mesas de diálogo constante.

#Nacional 🛜 Hoy en La Mañanera del Pueblo, Citlalli Hernández recordó la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Ricardo Salinas Pliego, por expresiones que atacaban su físico y su apariencia.



El tema cobró mayor relevancia debido a que plataformas como X se… pic.twitter.com/G4mOx48U7w — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 11, 2026

En el eje de atención se activarán medidas inmediatas para casos de violencia, que incluyen definir conjuntamente los contenidos considerados violentos, fortalecer políticas contra material de abuso y explotación sexual, informar consecuencias a usuarios ante la detección de estos contenidos, implementar herramientas de seguridad y privacidad, cooperar con el cumplimiento de la ley y establecer procedimientos internos.

También se creará una guía para reportar contenidos, se fortalecerán mecanismos de reporte vinculados a la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales, se establecerá cooperación con autoridades para investigaciones, se colaborará para retirar contenido íntimo no consentido, se desarrollarán nuevas herramientas contra el acoso y se iniciarán mesas de trabajo con expertas y organizaciones sociales para fortalecer la atención a víctimas.

