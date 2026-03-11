México, Google, Meta y TikTok acuerdan combatir violencia digital contra mujeres

Renato León A.
El gobierno federal unió fuerzas con Google, Meta y TikTok.

En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, suscribió el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra mujeres y niñas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó durante su conferencia matutina que el acuerdo permitirá una coordinación permanente entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas“, resaltó.

Sheinbaum señaló que la estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres se enfoca en atender las causas mediante educación en igualdad y campañas, el reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y la cero impunidad para sancionar delitos como abuso sexual, acoso y feminicidio.

Aumentan víctimas de ciberacoso

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que en los últimos cuatro años las víctimas de ciberacoso aumentaron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas, de las cuales 10.6 millones fueron mujeres. Por ello, el acuerdo contempla dos fases: prevención y atención.

En materia de prevención se acordó revisar y fortalecer las normas de convivencia comunitaria en redes sociales, generar y difundir la Cartilla de seguridad digital, realizar campañas educativas mensuales dirigidas a creadores de contenido y usuarios, incentivar la denuncia en plataformas y con autoridades, fomentar una convivencia libre de violencias, robustecer herramientas y políticas de prevención, educar a creadores y usuarios en entornos digitales inclusivos, generar información accesible sobre uso responsable de tecnología y establecer mesas de diálogo constante.

En el eje de atención se activarán medidas inmediatas para casos de violencia, que incluyen definir conjuntamente los contenidos considerados violentos, fortalecer políticas contra material de abuso y explotación sexual, informar consecuencias a usuarios ante la detección de estos contenidos, implementar herramientas de seguridad y privacidad, cooperar con el cumplimiento de la ley y establecer procedimientos internos.

También se creará una guía para reportar contenidos, se fortalecerán mecanismos de reporte vinculados a la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales, se establecerá cooperación con autoridades para investigaciones, se colaborará para retirar contenido íntimo no consentido, se desarrollarán nuevas herramientas contra el acoso y se iniciarán mesas de trabajo con expertas y organizaciones sociales para fortalecer la atención a víctimas.

