¿Cuáles permisos todavía se necesitan para el Cablebús en Puebla?

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, confirmó que todavía no hay permisos del Ayuntamiento al gobierno estatal para la construcción del Cablebús, los cuales tendrán que seguir dos rutas entre el Congreso y el Cabildo.

No obstante, aclaró que el gobierno estatal puede continuar con los trabajos de manera paralela a los trámites que se realicen.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal explicó que el gobierno del estado tiene que iniciar el trámite para modificar el uso de suelo para la construcción del proyecto ante el Congreso del Estado y presentar la propuesta para modificar el Plan de Desarrollo municipal para que después lo apruebe el Cabildo.

A la par, sin necesidad de modificación, también tiene que presentar permisos ante el Ayuntamiento para el Cerro Amalucan, Parque Ecológico y Parque Juárez, para solicitar la desincorporación al Ayuntamiento, como sucedió con el Paseo Bravo, lo cual tampoco ha sucedido.

“Son dos trámites que podrían correr de manera paralela, pero no han sido solicitados de manera formal, se requiere la formalización”, dijo.

Abundó que posterior al trámite en el Congreso del Estado, se le notificará al Ayuntamiento y se discutirá en comisiones y luego en el Cabildo ya sea en una sesión ordinaria y extraordinaria.

Ante la polémica de los árboles de estas zonas, Rodríguez Álvarez indicó que el año pasado se sembraron 71 mil ejemplares y este año independientemente del Cablebús para incrementar la masa arbórea se tiene planeado sembrar 10 mil, aparte de lo realizado por el gobierno estatal.

La reforestación en la capital por parte del gobierno municipal se presentó en la zona norte como Xonacatepec, La Resurrección, parte de Canoa y la ribera de algunas zonas federales de barrancas y ríos.

Rodríguez Álvarez aseguró que el gobierno municipal ha participado en las mesas de diálogo con los ambientalistas y reconoció que el gobernador Alejandro Armenta tenga apertura para escuchar a las organizaciones de expertos para hacer modificaciones al proyecto.

Editor: Renato León

