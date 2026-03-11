Ayuntamiento de Puebla intervendrá paraderos con recursos propios

Debido a que el Congreso de Puebla no aprobó la concesión por 10 años de la publicidad de los paraderos, el Ayuntamiento los intervendrá de manera limitada con los recursos que tengan y definirán si dejan un plan a mediano y largo plazo para incluir el costo de su mantenimiento en el presupuesto municipal.

Así lo aseguró el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, al descartar que sea un tema político y reconocer que no pudieron convencer a los legisladores locales de avalarlo al superar el periodo de la administración actual.

“Vamos a revisar cuál es la intervención mínima que se requiere para poderlos rehabilitar, algunos requieren sólo limpieza, otros cambio de cristales, etcétera, y en próximos días tendremos el monto a intervenir con el costo para poder aplicar en el tema de los paraderos, pero no será una intervención mayor como la que se proponía”, declaró.

El funcionario recordó que los paraderos están muy abandonados y en mal estado; será con el esfuerzo del gobierno municipal que se podrán rehabilitar, incluido el plan de instalar cámaras de seguridad en donde se pueda.

Explicó que en la concesión de la administración pasada no se tomó en cuenta el mantenimiento de los paraderos, por lo que quedaron en el abandono.

No obstante, insistió en que ahora hay dos posibilidades, retomar una concesión o incluir el mantenimiento permanente dentro del gasto corriente del Ayuntamiento y que estén lo “más dignos posibles”.

Abundó que se darán a conocer los detalles la próxima conferencia de prensa, ya que avanzaron en el diagnóstico por los planes de la concesión.

“Se presentó, a lo mejor no se generaron las condiciones, no hubo la suficiente claridad, era una concesión que tenía que trascender la administración, probablemente eso en algún momento no gustó, pero bueno, es una limitante”, comentó.

El titular de la SGG municipal dijo que el Ayuntamiento atiende a más 35 por ciento de la población estatal con sólo el 5.7 por ciento del presupuesto, por lo que reconoció de nueva cuenta el apoyo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier con proyectos de pavimentación para la ciudad.

“Es imposible poder avanzar en cualquier rubro en Puebla capital si no hay intervención, solidaridad y ayuda del gobierno del estado”, concluyó.

Editor: Renato León

