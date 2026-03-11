200 policías custodiarán la Copa Mundial de futbol en Puebla

La gira del del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se llevará a cabo en la capital poblana el próximo 18 y 19 de marzo, por lo cual se desplegarán 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cubrirán el traslado de la misma.

El titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, explicó que la custodia se hará desde el aeropuerto de Huejotzingo hasta el hotel en donde se va a resguardar y las actividades que se van a realizar, una de ellas en el Centro Expositor.

El funcionario municipal comentó que han realizado juntas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo la implementación de la estrategia de seguridad para la visita de la copa mundial.

La Copa que se entregará al equipo ganador del mundial 2026 será exhibida en varias ciudades del país, entre ellas León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla y Mérida.

El registro para el acceso al Centro Expositor lo realiza una refresquera, la cual reporta los boletos agotados en las dos fechas.

