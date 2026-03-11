Captan riña vial en Cuautlancingo; rocían gas lacrimógeno a motociclista

Los conductores de un vehículo particular y una motocicleta se envolvieron en una riña por una discusión de tránsito en el municipio de Cuautlancingo, hecho que quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

A través de una cámara de seguridad de la Reserva Territorial Cuautlancingo, se pudo documentar la forma en que los dos civiles avanzaban en sus respectivos vehículos de color gris, cuando comenzaron a insultarse.

De un momento a otro, el conductor del automóvil bajó de su unidad y arrojó gas lacrimógeno en el rostro del motociclista. Este dejó caer su moto al piso al verse afectado por el químico, sin embargo, antes de que su rival escapara, el masculino golpea su auto y le rompe el medallón trasero.

Esto solo hizo enojar más a su rival, quien acelera en reversa y arrolla la motocicleta tipo Italika Tc250, la cual golpea a su propietario, mientras que el automovilista escapa.

Este video ha generado opiniones divididas, sin embargo se ha tomado como un ejemplo de la forma en que ciudadanos se involucran en actos de violencia por temas viales con facilidad, sin medir consecuencias de sus actos.

Editor: Renato León

Te recomendamos: