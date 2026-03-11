Detenidos por robo de medicamentos vuelven al crimen tras liberación

El secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, Félix Pallares Miranda, reprochó que a pesar de tener detenciones de bandas dedicadas a robo de medicamentos en clínicas, se los encuentran libres y cometiendo ilícitos días después de su aprehensión por lo que vuelven a detenerlos.

“En algunos casos hemos detectado que llevamos a cabo la detención de algunos integrantes de algunas bandas que se dedican a esto y en pocas semanas los volvemos a ver en la calle otra vez y los volvemos a detener”, dijo.

Lo anterior al indicar que tanto el intento de robo en una clínica en San Bartolo y otro hurto perpetrado en la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la mañana de este miércoles, investigan si se relacionan con la misma banda local.

Pallares Miranda comentó que son bandas que se organizan para llevar a cabo estas actividades.

No obstante, dijo que el trabajo de la policía municipal es permanente y buscarán coordinarse con la Fiscalía General del Estado para evitar que suceda, ya que al aprehenderlos los ponen a disposición de los ministerios públicos y desconocen qué tratamiento le dan a cada detenido.

Mencionó que en algún momento se presentaron varios casos de robo a comensales y personal de restaurantes y tras reforzar la estrategia de vigilancia no se ha presentado ningún caso, por lo que ahora se van a enfocar en desarticular las bandas y mejorar el acercamiento con las clínicas del IMSS.

En este sentido, dijo que invitarán a los responsables de estos espacios a conectar las cámaras de seguridad a la Dirección de Emergencias y Atención Inmediata para monitorearlos e inhibir estos casos.

