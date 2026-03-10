Roban medicamentos en Clínica 7 del IMSS y dinero de Banco del Bienestar

Tanto la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Infonavit de San Bartolo, como el Banco Bienestar de San Andrés Cholula, fueron blancos de la delincuencia cuando ladrones ingresaron para hurtar medicamentos y dinero en efectivo.

Ambos delitos se habrían ejecutado durante el lunes 9 de marzo y confirmados este martes, cuando se detalló que al menos cinco hombres armados habrían ingresado a la clínica del IMSS ubicada al sur de la capital, donde golpearon y amagaron al vigilante.

Luego de tener sometido al empleado, los delincuentes se dirigieron al almacén de farmacia donde robaron múltiples paquetes de medicinas controladas, cuya cantidad especificaciones no han sido reveladas.

#Seguridad 🚨 Delincuentes golpearon y amagaron a guardia de la clínica 7 del IMSS ubicada en el Infonavit San Bartolo, donde robaron múltiples paquetes de medicamentos controlados del almacén farmacéutico.



Aquella misma madrugada, delincuentes ingresaron al Banco Bienestar de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde forzaron un cajero automático para robar dinero en efectivo.

Horas más tarde ciudadanos llamaron a emergencias para reportar las afectaciones de este inmueble; comenzando una investigación para conocer el monto de lo sustraído. Sin embargo, hoy trasciende que se trataría de un monto cercano al medio millón de pesos.

