SSC Atlixco detiene a hombre por presunta violencia familiar

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de violencia familiar, tras una intervención realizada en el fraccionamiento El Encanto del Cerril.

La acción se originó luego de un reporte ciudadano en el que una mujer denunció que su pareja presuntamente la había agredido físicamente y le impedía salir del domicilio, donde también se encontraban sus hijos menores.

Ante el señalamiento directo de la víctima, se activó la Patrulla Naranja en apoyo a la mujer agredida, y elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana procedieron al aseguramiento del presunto agresor.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, instancia que determinará su situación legal.

Te recomendamos: