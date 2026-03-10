Consumo de sustancias en niñez y juventud aumenta 10% anual, alerta legisladora

En rueda de prensa, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta dio a conocer diversas acciones y propuestas legislativas que impulsa desde el Congreso del Estado para contribuir a la prevención y combate de las adicciones, mediante estrategias enfocadas en el deporte, la salud mental y la atención a las causas que originan esta problemática.

La legisladora señaló la importancia de combatir las adicciones en la niñez y las juventudes, ya que anualmente el consumo de estas sustancias se incrementa en 10 por ciento, lo que resulta alarmante.

Asimismo, recordó que el pasado 2 de julio de 2025 organizó el Primer Foro contra las Adicciones en el Estado de Puebla, en el que participaron especialistas y personas que compartieron testimonios de superación. El objetivo fue que jóvenes de distintas escuelas y universidades conocieran el panorama de esta problemática y las alternativas para prevenirla o afrontarla.

Como parte de estas acciones, también mencionó la realización de la clase muestra de box “Lucha contra las Adicciones”, en la explanada del Paseo Bravo, donde participaron la campeona Gaby “La Bonita” Sánchez y el boxeador Edgar Cuenca “Cariguante”. Durante la actividad, estudiantes escucharon cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para alejarse de las adicciones.

Asimismo, informó que recientemente acudió, junto con el presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, a un centro de rehabilitación en Tehuacán, donde realizaron la entrega de colchones para mejorar las condiciones de las personas en proceso de recuperación.

Finalmente, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta anunció que del 13 al 15 de marzo se llevará a cabo, en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, el Primer Congreso Internacional “Rompiendo Cadenas”, que tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el problema de las adicciones.

La legisladora señaló que participará en representación del Congreso del Estado, donde se espera la asistencia de dos mil personas provenientes de Estados Unidos, Honduras y El Salvador, así como de 20 estados de la República Mexicana.

