UDLAP presenta programa de danza “Cuerpos, Voces y Otras Historias”

Como parte de la cartelera cultural de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Licenciatura en Danza y la Dirección de Actividades Culturales presentaron Cuerpos, Voces y Otras Historias, un programa integrado por ocho coreografías que, bajo la dirección artística de Vanessa Macedo y la dirección técnica de José Eduardo Espinosa, reunió trabajos de los coreógrafos Javier Crystian, Karina Cepeda, Raúl Tamez, Vanessa Macedo y Xitlali Piña.

Este programa ofreció una experiencia enriquecedora y única, ya que en cada una de sus tres funciones se presentó una programación distinta, permitiendo al espectador descubrir nuevas piezas y propuestas escénicas en cada fecha. De esta manera, las presentaciones mostraron la diversidad creativa y técnica que caracteriza al trabajo coreográfico desarrollado dentro de la Licenciatura en Danza de la UDLAP.

La función inaugural abrió con Desde Adentro, coreografía de Karina Cepeda interpretada por un elenco de diez bailarines que, acompañados por la pianista Misa Ito, directora académica de Artes, sorprendieron al público con una pieza de gran fuerza. Durante esta primera jornada también se presentaron otras muestras artísticas como un fragmento de Falling Angels, coreografía de Jiří Kylián con reposición de Karina Cepeda, así como las piezas Disonantes, De cuerpo y Aire y Paisajes.

En las siguientes fechas se integraron nuevas propuestas coreográficas, entre ellas Acto, presentada en las afueras del auditorio con el acompañamiento del baterista y egresado UDLAP Germán Romero, generando un diálogo directo entre música y movimiento en un espacio abierto. Asimismo, se presentó Lo que no se dice, coreografía de Vanessa Macedo que reunió a dieciséis bailarines en escena; y Rosa de Hiroshima, pieza con seis intérpretes que mostró el trabajo coreográfico de Raúl Tamez.

Continuando con la muestra del talento de sus estudiantes, Danza UDLAP presentará nuevamente un programa de coreografías del 27 al 29 de abril en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla. Para conocer más sobre las próximas actividades, mantente al pendiente de las redes sociales de Cultura UDLAP o visita: https://www.udlap.mx/eventos/.

Cabe destacar que la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla se consolida como un referente en excelencia académica, ya que sus estudiantes participan en producciones de alto nivel bajo la guía de académicos y creadores con reconocimiento nacional e internacional. Para conocer más sobre este programa académico, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Danza.

