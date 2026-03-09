Más de 5 mil visitantes asisten a la Expo UDLAP Primavera 2026

Más de cinco mil personas provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y el extranjero que asistieron a la Expo UDLAP Primavera 2026, vivieron de cerca la excelencia académica que caracteriza a la Universidad de las Américas Puebla. Durante su visita, participaron en talleres y pláticas de las 51 licenciaturas que ofrece la institución, recorrieron los más de 170 laboratorios con tecnología de última generación, formaron parte de diversas activaciones donde, de manera dinámica, conocieron aspectos clave de la universidad y resolvieron dudas sobre la carrera de su interés con académicos y personal administrativo.

Desde las primeras horas del sábado 7 de marzo, los visitantes recorrieron el campus y participaron en una amplia programación que incluyó talleres, conferencias, recorridos y diversas actividades dirigidas a estudiantes de preparatoria, padres de familia, profesores y orientadores vocacionales. Estas actividades les permitieron conocer las cinco escuelas que integran las distintas áreas del conocimiento de la universidad. Cada una ofreció experiencias diseñadas para mostrar el impacto real de sus disciplinas y la forma en que la teoría se transforma en práctica dentro de las aulas, laboratorios y espacios especializados de la institución.

Cabe destacar que, preocupada por brindar una mejor educación y una mayor comodidad a su comunidad universitaria, la Universidad de las Américas Puebla se transformó e instauró una infraestructura más moderna en beneficio de la formación académica del estudiante, siendo ejemplo de ello los nuevos laboratorios Zona Maker, el Digital Marketspace, el Idea Lab, las renovadas cabinas de audio Dolby Atmos, el laboratorio de simulación financiera y el Immersive & AI Emotion Lab, espacios equipados con tecnología de última generación que impulsan el aprendizaje práctico, la creatividad y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.

Una de las actividades más concurridas de la Expo UDLAP Primavera 2026 fue “Diálogo con el rector”, espacio en el que el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, conversó con los asistentes sobre la importancia de elegir una universidad que ofrezca excelencia académica. En ese sentido, destacó que el prestigio de la Universidad de las Américas Puebla está reconocido por instituciones valuadoras que han ubicado a la UDLAP entre las mejores universidades de México en los rankings. Asimismo, afirmó que estos resultados reflejan el compromiso permanente de la universidad con la formación de profesionales altamente preparados que rápidamente se colocan en el mercado laboral.

La Expo también mostró otro de los pilares fundamentales de la formación integral de la universidad: la convivencia y participación estudiantil. Fue así como, a través del UDLAP Challenge, los asistentes aceptaron el reto y participaron en distintas dinámicas que les permitieron conocer diversas áreas académicas y vivir la experiencia universitaria de forma interactiva. También conocieron más sobre los programas deportivos y culturales que ofrece la UDLAP, ya que, a lo largo del día, los integrantes de los Equipos Representativos de la Universidad de las Américas Puebla realizaron actividades en distintos puntos del campus y en el escenario central.

El evento cerró con una jornada deportiva en la que los equipos representativos de la universidad también fueron protagonistas: la escuadra femenil de voleibol se enfrentó a la UANL, mientras que el conjunto varonil compitió contra Borregos Monterrey.

Aprovecha los beneficios y únete a la excelencia académica

Si quieres conocer más de la UDLAP, la universidad privada con mayor arraigo y tradición en el Estado de Puebla, te invitamos a visitar https://www.udlap.mx/web/. Si deseas más información de las licenciaturas o exámenes de nuevo ingreso, consulta https://www.udlap.mx/eligeUDLAP/ o a través del correo: informes.nuevoingreso@udlap.mx, vía WhatsApp en el 222 160 66 19 o telefónica en el 222 229 2112.

