BUAP inaugura sala de hemodinamia y quirófanos en el HUP

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, inauguró una Sala de Hemodinamia y tres quirófanos en el Hospital Universitario de Puebla (HUP), espacios que brindarán atención a los derechohabientes con equipo médico de última generación.

Durante el acto, la rectora encabezó la develación de la placa que marca el inicio de operaciones de estas nuevas áreas, las cuales permitirán fortalecer los servicios médicos y ampliar la capacidad de atención del hospital.

Asimismo, destacó que estas instalaciones tendrán un impacto directo en la salud de los pacientes, al contar con tecnología especializada que permitirá realizar procedimientos más seguros y oportunos.

“Sabemos bien que estos nuevos espacios van a mejorar la calidad de vida de mucha gente, pero también de muchos otros va a ser la diferencia entre vivir o ya no vivir”, expresó la rectora.

Por su parte, la Dra. María Guadalupe González González señaló que la nueva área de hemodinamia y los quirófanos representan un avance importante para ofrecer atención médica más moderna, segura y digna a los derechohabientes.

Destacó que la ampliación de la infraestructura permitirá fortalecer la formación de estudiantes y especialistas del área de la salud, en un espacio donde convergen la docencia, la investigación y el servicio médico.

