Reportan saldo blanco tras movilizaciones del 8M en Puebla

El Centro de Mando Interinstitucional, instalado en el C5i, reportó saldo blanco, tras las movilizaciones realizadas por colectivos y grupos de poblanas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Resultado de un acompañamiento coordinado que garantizó seguridad, así como el respeto pleno a su libertad de expresión, manifestación y organización de las participantes.

La directora de Emergencias del C5i, Susana Reyes Pérez, informó que desde el inicio de las actividades se desplegó un operativo de seguridad y acompañamiento institucional para preservar la seguridad de la población.

Con corte a las 19:30 h, a través del Centro de Mando Interinstitucional, se reportó que las movilizaciones concluyeron con un balance positivo, sin personas lesionadas.

La funcionaria resaltó que ante el fuego provocado por las personas manifestantes, al interior y exterior del acceso principal del edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), este fue sofocado por los bomberos, únicamente con el uso de extintores.

Agregó que, desde el C5i, más de 90 servidoras y servidores públicos de 37 instancias federales, estatales y municipales trabajaron con el objetivo de brindar respuesta oportuna, articulada y con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

De manera paralela, se desplegaron mil 332 elementos en todo el estado, prioritariamente mujeres, cuya presencia respondió a un enfoque preventivo, de acompañamiento y de coordinación con autoridades federales y municipales.

Derivado de la coordinación interinstitucional en campo y del trabajo articulado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se reportó lo siguiente:

Seguimiento y monitoreo en tiempo real a 81 eventos realizados en el estado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

en el estado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Más de 30 desfiles o maratones en el interior del estado.

en el interior del estado. 32 foros , de los cuales uno se desarrolló en la capital.

, de los cuales uno se desarrolló en la capital. 11 marchas en la ciudad de Puebla.

en la ciudad de Puebla. La participación aproximada en las movilizaciones fue de más de 17 mil 300 personas en la capital.

en la capital. 2 inmuebles afectados por iconoclasia en la Fiscalía General del Estado y Tesorería Municipal.

por iconoclasia en la Fiscalía General del Estado y Tesorería Municipal. 4 estaciones de RUTA afectadas.

